11-12-2020, Melarno Kraan 112Groningen & Redactie M. Nuver

Ravage na grote brand monumentale boerderij Oudeschans (2x Video)

Oudeschans - Brandweer Bellingwolde was om half 4 vrijdagmiddag klaar met nablussen. Inmiddels worden delen van het pand gesloopt. Een ramp voor het dorp aldus velen ter plaatse.

Omdat de voorgevel van het woonhuis mogelijk nog te redden is wordt op dit moment de voorgevel compleet gestut zodat deze niet instort. Het is een monumentaal pand. Vrijdag was de ravage goed te zien. Enkele mensen stonden er met tranen in de ogen bij te kijken.

