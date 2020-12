11-12-2020, Rtv Drenthe Bron

OM eist opname in kliniek voor drugsverslaafde Stadjer

Groningen - Een achtentwintigjarige man uit Groningen moet volgens het Openbaar Ministerie opgenomen worden in een kliniek.

De aan drugs verslaafde man stond terecht voor diefstallen, vernielingen en een inbraak, zo meldt RTV Drenthe.

De man beging verschillende overtredingen en misdrijven, naar verluidt omdat hij graag opgesloten wilde worden. Zo stal hij een auto in Ter Apel en stak deze in Emmer-Compascuum in brand. Ook stal hij volgens het OM gereedschap en een motorblok in Emmen.

De man werd in februari nog veroordeeld tot een celstraf van een half jaar voor drugsbezit, diefstal en het vernielen van een graf in Emmer-Compascuum.

Volgens de man is hij al sinds zijn elfde verslaafd aan drugs. Hij wilde daarom opgenomen worden in een speciale kliniek, maar omdat hier geen plek zou zijn, pleegde hij de misdrijven om gedwongen opgenomen te worden. De man betuigde wel spijt van zijn daden.(Tekst Oogtv)