11-12-2020, Oogtv.nl (Bron)

Aantal agenten in Stad tijdens oud & nieuw nog onbekend

Groningen - Hoewel de korpsleiding van de landelijke politie vrijdag aankondigde verwacht dat het aantal parate agenten tijdens de jaarwisseling verdubbeld ten opzichte van vorig jaar, kan de politie Noord-Nederland nog niet zeggen of dit ook in Groningen zo is.