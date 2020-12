11-12-2020, RIVM

Dag update Corona & Sterfte in week 49 nog steeds verhoogd

Landelijk - Het RIVM meldt 8894 nieuwe COVID-19 besmettingen. En er zijn 59 nieuwe ziekenhuisopnames en 65 nieuwe doden gemeld.

Totaal afgelopen 7 dagen 50850 COVID-19 besmettingen en 466 nieuwe ziekenhuisopnames en 349 overleden.

Sterfte hoger

Het CBS meldt dat in week 49 (30 november tot en met 6 december 2020) ongeveer 3.450 mensen in Nederland zijn overleden. In de winter neemt het aantal overledenen altijd toe. De sterfte in week 49 is echter nog ruim 400 hoger dan verwacht voor deze periode.