11-12-2020, De Telegraaf. bron

Vuurwerkverbod blijft, politie zet meer agenten in

Landelijk - De verkoop van vuurwerk blijft verboden. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Dat meldt de Telegraaf vrijdag. Categorie 1 vuurwerk(kinderen) mag wel. Dat zijn grondbloemen en sterretjes enz. , dat meldt een vuurwerkbedrijf aan 112Groningen.

Toch zet de politie tijdens de komende jaarwisseling in het hele land „fors meer” agenten in om de orde te handhaven, laat de landelijke korpsleiding weten.

Concrete aantallen noemt de politie niet en in de ene regio zullen meer agenten op de been zijn dan in het andere gebied.

Aanleiding voor de extra inzet is volgens de politie zowel het vuurwerkverbod als het „maatschappelijke ongenoegen” in de samenleving. „Mensen zijn de coronabeperkingen beu en hebben een uitlaatklep nodig. De evenementen die normaal voor vertier en afleiding zorgen, zoals de aftelmomenten en de vreugdevuren, kunnen niet doorgaan en de horeca is dicht.

