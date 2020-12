11-12-2020, M. Kraan 112Gr.

Grote uitslaande boerderijbrand in Oudeschans (Video)

Oudeschans - Vrijdagmorgen rond een uur of vijf kwamen er bij de Meldkamer Noord-Nederland meerdere meldingen binnen van een boerderijbrand in hartje Oudeschans. Omdat volgens de melders de brand al uitslaand zou zijn is er direct opgeschaald naar grote brand.

Toen de eerste eenheden ter plaatse waren stond de schuur al compleet in de brand. Er werd nog een poging gedaan om het woonhuis te redden met een binnen aanval. Helaas bleek al snel dat dit te gevaarlijk was. Door de hitte en de enorme vuurzee moest het korps van Bellingwedde de binnen aanval staken. Het vuur sloeg al snel over naar het woonhuis. Volgens de woordvoerder van Brandweer Groningen worden er nog twee katten vermist. De bewoners wisten op tijd de woning te verlaten. Naar verwachting is de brandweer nog een lange tijd aan het nablussen.