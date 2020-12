10-12-2020, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Personenauto in lichterlaaie op de N33 nabij Zuidbroek

Zuidbroek - Een personenauto is donderdagavond volledig uitgebrand op de N33 ter hoogte van het knooppunt Zuidbroek.

Omstreeks tien voor zeven werden de brandweerkorpsen van Zuidbroek en Scheemda gealarmeerd voor de autobrand. Bij aankomst van de eerste tankautospuit stond de personenauto al in lichterlaaie. De vlammen sloegen uit de wagen en er was voor de brandweer geen redden meer aan.





Brandweerlieden wisten de vlammen snel onder controle te krijgen. Door de brand kwam er veel rookontwikkeling vrij. Hierdoor werd de N33 tussen Veendam en Noordbroek tijdelijk afgesloten voor het verkeer.





Een bergingsbedrijf moest ter plaatse komen om de volledig uitgebrandde auto af te slepen. Over de oorzaak van de brand is niets bekend, vermoedelijk is een technische mankement de oorzaak geweest. De inzittenden van de auto wisten tijdig het voertuig te verlaten en raakten dan ook niet gewond.