10-12-2020, Oogtv.nl (Bron)

Kraakpand Padangstraat wordt voorlopig niet ontruimd (Video)

Groningen - Het pand aan de Padangstraat waar krakers hun intrek in hebben genomen wordt voorlopig niet ontruimd. Dat heeft het college van B&W woensdagavond laten weten.

De situatie was aangekaart door de fractie van de VVD die om opheldering had gevraagd. De gemeente laat weten dat er onlangs een inspectie gedaan is waarbij behalve de gemeente ook de brandweer in de twee woningen heeft gekeken. Daaruit is gebleken dat de brandveiligheid in beide panden moet worden aangepakt. Volgens wethouder Roeland van Der Schaaf (PvdA) zijn de aanpassingen eenvoudig en snel uit te voeren waarbij de krakers hebben toegezegd er direct mee aan de slag te zullen gaan. Zegt Oogtv

Door het uitvoeren van deze aanpassingen zijn er geen spoedeisende redenen om het pand te ontruimen. Volgende week wordt de kraak besproken door de veiligheidsdriehoek, die behalve uit de burgemeester uit de politie en het Openbaar Ministerie bestaat. Dan gaat er gekeken worden wat het voor de lange termijn betekent.