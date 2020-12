10-12-2020, Patrick Wind 112Groningen & Redactie M. Nuver

Melding van gaslekkage bij Kruidvat Herestraat

Groningen - Bij de Kruidvat aan de Herestraat werd donderdagmiddag om15:55 uur een gaslek gemeld. Het personeel stond buiten bij de achter ingang.

De winkel werd tijdelijk ontruimd en was kort gesloten voor klanten. De brandweer deed binnen onderzoek aan de achterzijde. Daar werd een klein lek gevonden. Een monteur zal het euvel maken. Toen het sein veilig was keerde de brandweer weer terug naar de kazerne. Later ging de zaak weer open.