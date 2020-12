10-12-2020, ingezonden mededeling

Zorg goed voor je borsten als je gaat hardlopen

Groningen - In de maand van borstkanker staan we even stil bij je borsten en sport. Met name hardlopen of paardrijden belasten je borsten meer dan je misschien denkt.

Hardlopen is gezond als je het op de juiste manier doet en weet hoe je je borsten daarbij kunt ontzien. Social media staat er vol mee. Oktober is de maand van aandacht voor borstkanker. En dat is goed want nog steeds krijgt maar liefst 1 op de 7 vrouwen borstkanker en overlijden er jaarlijks meer dan 3000 mensen aan deze vreselijke ziekte.

Niet alleen in de leeftijd van 60 tot 75 maar ook onder de 50 jaar is het aantal vrouwen dat met borstkanker te maken krijgt hoog. Daardoor vergeten we bijna dat borstkanker niet het enige dat jouw borsten kan overkomen. Er zijn ook veel goedaardige aandoeningen. Die zijn dan misschien wel goedaardig maar kunnen je wel heel veel klachten geven. Een verkeerde maat bh dragen of geen bh bij sporten, kan daar een oorzaak van zijn.

Sport en borsten

Om te begrijpen wat sporten, en met name hardlopen, doet met je borsten moet je eerst weten dat je borsten geen spierweefsel hebben. Borsten bestaan uit vet- en bindweefsel, vocht en klieren. Omdat er geen spierweefsel in je borsten zit, kunnen bewegingen niet worden opgevangen. Daarbij komt het feit dat je borsten ‘alleen maar’ vastzitten aan de borstwand. Hierdoor zijn ze nog gevoeliger voor bewegingen. In je gewone dagelijkse activiteiten, maar zeker bij een sporten. Te veel schokken kunnen op langere termijn tot schade aan het borstweefsel leiden.

Het dragen van een sport bh is dan ook geen luxe. Op sportbh.nl vind je diverse bh’s die jouw borsten ondersteunen en beschermen tegen de schokken tijdens het sporten. Voor grotere borsten doen vrouwen dit vaker automatisch. Toch geldt dit zeker ook voor kleine en jonge borsten in de puberteit. Een sport bh in je sporttas is dus net logisch als een portemonnee in je handtas.

Hardlopen of paardrijden

Bepaalde sporten brengen meer schokken met zich mee dan anderen. Hardlopen en paardrijden zijn daar voorbeelden van. Een speciale bh dragen als een shock absorber is dan een goede optie.

De universiteit van Portsmouth heeft aangetoond dat de Shock Absorber bh het stuiteren van de borsten dubbel zo goed opvangt en dat het dragen hiervan de borstbeweging reduceert tot maar liefst 78%.

Zelfonderzoek

Je borsten regelmatig zelf onderzoeken blijft een must. Voel je iets raars aan je borsten, schrik dan niet direct. Er zijn naast borstkanker dus een heleboel andere goedaardige kwalen die je borstklachten kunnen geven zoals mastopathie. Dit is een verzamelnaam voor goedaardige klachten waarbij je borsten pijnlijk kunnen zijn, gespannen en gezwollen aanvoelen. Of een goedaardige zwelling (Fibroadenoom) die ontstaat uit het bind- en klierweefsel van de borst. Ook cystes komen vaak voor. Verder kan een knobbeltje ook wijzen op een Lipoom (vetknobbeltje) of Papilloom (een goedaardige zwelling).

Wat de oorzaak is van borstaandoeningen is niet altijd duidelijk. Je borsten ontzien en zorgen dat je een goed zittende bh draagt, zijn wel de basis principes. Heb je last van je borsten, aarzel dan niet maar maak een afspraak bij je arts voor verder onderzoek.