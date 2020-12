10-12-2020, Rijkswaterstaat Verkeersinfo , bron

A28 vanaf Vries afgesloten voor alle verkeer

Vries - De A28 is afgesloten vanaf Vries richting Assen door een ongeval met meerdere voertuigen. Dat meldt Rijkswaterstaat verkeersinfo op Twitter.

Ze leiden het verkeer daarom om bij Groningen-Centrum om. Via de A7 en N33.Zie kaartje hieronderhoe u het beste kunt rijden. Er is een file op de A28. Het is niet bekend hoeveel auto`s er betrokken zijn bij het ongeval.