10-12-2020, 112Groningen & Meternieuws.nl Youtube embed

Vrachtwagen vol met 7000 kippen van de weg op A7

Leek - De A7 tussen Industrieterrein Westpoort en Leek in de richting van Heerenveen is afgesloten. Poort is bezig met het bergen van de gekantelde vrachtwagen. Het is een forse klus.



De vrachtwagen met kippen is woensdagnacht rond 01:45 uur bij Leek van de weg geraakt. De brandweer werd ook opgeroepen. De oorzaak is niet bekend. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Volgens Rijkswaterstaat kan het bergen nog tot na de middag duren. Het verkeer wordt omgeleid via binnendoor wegen. De verwachting is dat rond 13:15 uur de werkzaamheden klaar zijn.