10-12-2020, Robin Feunekes, Thijs Huisman & Ruben Huisman - 112Groningen.nl

Buitenbrand slaat over op bedrijfspand in Vries

Vries - De brandweer van Vries en Eelde werden donderdagochtend omstreeks 6:30 uur opgeroepen voor een woningbrand in Vries.

Een buitenbrand sloeg over op een woning. Al vrij snel na de eerste alarmering schaalde de brandweer daarom op naar “Middel brand” en werd er een extra brandweerwagen opgeroepen. De brandweer kon bij aankomst de brand snel blussen. Bij de brand kwam veel rook vrij. De politie gaat onderzoek naar de oorzaak van de brand. De omgeving rondom het pand is afgezet en de Forensische Opsporing is onderweg om sporenonderzoek te gaan verrichten. Brandstichting wordt niet uitgesloten.