09-12-2020, 112Groningen.nl

Politie beëindigt boerenactie in Bareveld, één persoon aangehouden

Bareveld - Een actie van boeren in het Drentse Bareveld, om vrachtwagenchauffeurs een hart onder de riem te steken, is woendagavond gestaakt na een incident tussen een van de boeren en de politie.