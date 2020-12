09-12-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Ex-politieman krijgt drie jaar cel voor runnen van drugslijn

Groningen - Een 34-jarige voormalige politieagent uit Groningen en een 28-jarige man uit Assen moeten voor het runnen van een drugslijn naar Denemarken voor resp. drie en vier jaar de cel in.

De mannen stuurden in de zomer van 2016 veertien postpakketten met bijna 200 kilo aan cocaine, speed, MDMA, amfetamine en heroine naar het Deense Ikast. Justitie eiste twee weken geleden resp. vier en zes jaar cel tegen het tweetal. De politie kwam hen in 2016 op het spoor toen medewerkers van DPD in Meppel een aantal pakketten niet vertrouwde. De politie trof daarin een kilo coke en 19,5 kilo speed aan.





In de voorafgaande maand bleken al 12 pakketten te zijn verstuurd. In Denemarken vond de politie nog eens 15 kg amfetamine, ruim 800 gram cocaïne, bijna 700 gram MDMA en bijna 900 gram heroïne, bij de doorzoeking van het adres op de pakketjes. In de auto van de twee verdachten ontdekte de recherche ook een verborgen ruimte.





De verdachten werden in april 2017 aangehouden. De verdachten wijzen elkaar aan als opdrachtgever voor het versturen van de pakketten. De ontvanger van de pakketten is in Denemarken veroordeeld tot veertien jaar cel.