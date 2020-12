09-12-2020, Ditisroden.nl

Melding gaslakkage bij Roderesh (Video)

Roden (Dr.) - Woensdagmiddag een melding van een gaslek in op de Hoofdweg in Roderesh. In dd berm naast de weg zat vermoedelijk een gaslek in een leiding.

Mogelijk ontstaan bij het legggen van glasvezel kabels. Een voorbijganger had wat geroken en de brandweer gebeld. Nadat Enexis ter plaatse was gekomen kon de brandweer terug naar kazerne.