09-12-2020, Facebook Politie Groningen

Basisteam Groningen Centrum controleert op fietsverlichting

Groningen - Helaas fietsen veel mensen, vooral jongeren, zonder licht. Vaak hebben ze niet door dat ze zó slecht te zien zijn, dat ze gevaar opleveren voor zichzelf en voor hun medeweggebruikers.

Op de fiets zijn mensen bovendien erg kwetsbaar in het verkeer en relatief vaak slachtoffer van ongevallen. In het najaar zijn de dagen steeds langer donker. Het is dan extra belangrijk dat je goed te zien bent in het verkeer. Met goede verlichting daalt de kans op een aanrijding in het donker met 20%. Gisteravond zijn er 75 fietsers bekeurd in de binnenstad van Groningen die geen, of niet de juiste verlichting voerden.

Regels voor vaste fietsverlichting Heeft u vaste fietsverlichting? Dan moeten de fietslampen voldoen aan de volgende regels:

-wit of geel licht voor; -rood licht achter; -de lampen moeten recht vooruit of recht achteruit schijnen; -de lampen mogen niet knipperen.

Regels voor losse lampjes op een fiets Gebruikt u losse lampjes op de fiets? Dan gelden andere regels:

-wit of geel licht voor; -rood licht achter; -de lampjes moeten recht vooruit of recht achteruit schijnen; -de lampjes moeten goed zichtbaar zijn. Er mag dus niets voor of overheen hangen; -de lampjes mogen niet knipperen; -u mag de losse lampjes vastmaken aan uw kleding of op uw tas; -u mag de lampjes vastmaken op uw bovenlichaam (alleen rug en borst). U mag dus geen lampjes op uw hoofd, armen of benen vastmaken; -u mag geen extra verlichting gebruiken zoals spaakverlichting of meer dan 1 koplamp op een tweewieler.

Regels voor reflectie op een fiets Voor een fiets op 2 wielen gelden de volgende regels voor reflectoren:

-een rode reflector op de achterkant van de fiets. Dit mag geen driehoek zijn; -witte of gele reflectoren op de wielen (velgen) of banden; -4 (amber)gele reflectoren op de trappers; -u mag geen spaakreflectoren gebruiken. Dit zijn reflectoren die in de lengte op een spaak zijn bevestigd.

Heeft uw fiets 2 achterwielen? Dan moet u aan de voorkant een extra witte reflector hebben. Verder gelden dezelfde regels als voor een gewone fiets.

Boetes voor rijden zonder licht en reflectie U kunt een boete krijgen als:

-uw voor- of achterlicht niet aan staat als u fietst in het donker, schemer of bij slecht weer/zicht; -u fietst zonder reflectoren op de achterkant, trappers en wielen (velgen) of banden van uw fiets; -het fietslicht een andere kleur heeft, knippert of als u het op een verkeerde plek heeft bevestigd.

Zie ook de video van de politie

