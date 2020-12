16-12-2020, Politie infra foto & Bron Scannernet & Twitter & Kustwacht & 112Groningen foto

Viskotter Uk-171 naar Borkum gebracht

Noordzee - Visserkotter 'UK-171' (callsign: PCZG) is vorige week woensdagmorgen op de Noordzee, 20 mijl ten noorden van Schiermonnikoog omgeslagen. Dat meldde Scannernet op Twitter toen.

De melding was: Drie opvarenden van de 'UK-171' zijn vanaf de omgeslagen kotter opgepikt door viskotter 'TH-10'. KNRM & hulpverleningsvaartuigen waren onderweg en inmiddels ter plaatse.

Reddingsboten ''Koning Willem 1 Shiermonnikoog'', ''Jan en Titia Visser Eemshaven'' van de KNRM en hulpverleningsvaartuig 'BMS Noorman' zijn bij de gekapseisde 'UK-171'. Viskotter 'TH-10' nog steeds ter plaatse. Kustwachtcentrum Den Helder coördineert SAR-actie.

Update Kustwacht: Inmiddels zijn de reddingboten ter plaatse en zal de bemanning naar de wal gebracht worden. Daar zullen ze door ambulancepersoneel worden gecontroleerd. De viskotter UK-171 is inmiddels gezonken.

De oorzaak van het omslaan is onbekend. De kustwacht doet geen verdere onderzoek naar de oorzaak, dat wordt indien nodig door andere instanties gedaan. Voor wat betreft een eventuele relatie m.b.t. de berichtgeving omtrent de containers in de Duitse Bocht kunnen we niets zeggen. Daar hebben we nog geen concrete informatie over en wachten we dat verder af.

Update 16-12-20: De kotter Uk 171 woensdag 16 december in de takels van hijsbok Cormorant op de reede bij Borkum.