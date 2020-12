09-12-2020, Rtvnoord.nl tekst & OmropFryslan bron & Archieffoto

200 zeecontainers overboord in Noordzee

Duitsland - Opnieuw zou een schip containers hebben verloren in de Noordzee.Volgens Rijkswaterstaat is het een schip dat in Duitse wateren vaart, meldt Omrop Fryslan.