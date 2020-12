09-12-2020, Marc Dol - 112Groningen

Automobilist mist bocht en eindigt in sloot

Stadskanaal - Bij een verkeersongeval op de kruising van de Noorder Kanaalweg met de Zijdstukkereweg in Stadskanaal is woensdagochtend een auto in een sloot terechtgekomen.

Door een onbekende oorzaak ging de automobilist in de bocht vlak voor de kruising rechtdoor, reed door een hek heen en kwam in de sloot tot stilstand. Een ambulance kwam ter plaatse om de betrokkenen te controleren. De zwaarbeschadigde auto is door bergingsbedrijf Willem Keizer geborgen.