De diefstallen vinden veelal plaats in het centrum of bij supermarkten. Ze hebben deze zaken in onderzoek. Mocht u iets hebben gezien of weten, geeft dit dan aan de politie door via 0900-8844.

www.meldmisdaadanoniem.nl Heeft u een elektrische fiets, denk er dan aan om deze goed op slot te zetten met een extra kettingslot. Anoniem mag natuurlijk ook viaof 0800-7000.