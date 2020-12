08-12-2020, Facebook: Politie Noord-Drenthe

Twaalf boten in beslag genomen bij politie inval in Altena

Altena (Drenthe) - De politie Noord Drenthe heeft in verband met een zaak op maandag 7 december een inval gedaan in een woning in Altena (Peize). Bij de inval zijn diverse goederen in beslag genomen.

De inval is gedaan in verband met een zaak waarin een man verdacht wordt van diefstal en witwassen. Bij de inval trof de politie diverse goederen aan. De politie heeft in totaal 12 boten, 11 buitenboordmotoren, dure merkkleding en drugs in beslag genomen. Momenteel heeft de politie de zaak in onderzoek.





