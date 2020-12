08-12-2020, Oogtv.nl (Bron)

Auto’s beschadigd bij kop-staart botsing in Groningen

Groningen - Bij een verkeersongeluk dinsdagavond rond 19:30 uur op de Laan Corpus den Hoorn zijn twee auto’s met elkaar in botsing gekomen. Dat schrijft Oogtv.nl

Het gebeurde bij de stoplichten. Er ontstond een kop-staart botsing waar twee auto’s bij betrokken waren. De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Al snel was duidelijk dat er niemand gewond was geraakt. Wel raakten beide voertuigen beschadigd. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om in ieder geval één van de voertuigen, een elektrische Opel, weg te slepen.





De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht. Vanwege het ongeluk was één rijstrook afgesloten.





