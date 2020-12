08-12-2020, Auke Mulder - NiekerkNieuws.nl & Redactie M. Nuver

Twee gewonden op N355 nabij Noordhorn

Noordhorn - Op de Rijksstraatweg - N355 tussen Niezijl en Noordhorn zijn dinsdagmiddag door nog onbekende oorzaak twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen.

Het verkeersongeval gebeurde omstreeks kwart over vijf nabij de kruising met de Balmahuisterweg. Een personenauto en een pick-up kwamen met elkaar in botsing waarna de personenauto op de zijkant belandde en de pick-up deels in een sloot terecht kwam.



De hulpdiensten, waaronder twee ambulances, diverse politie-voertuigen en de vrijwillige brandweer van Grijpskerk, kwamen met spoed ter plaatse. Al snel werd duidelijk dat er meerdere gewonden waren gevallen bij het ongeval.



Naast de ambulances werd ook het Mobiel Medisch Team, het MMT, gealarmeerd die met de traumahelikopter ter plaatse kwamen. De inzittenden van de betrokken voertuigen werden door de hulpdiensten gestabiliseerd en door medewerkers van de ambulancedienst gecontroleerd op verwondingen.



Twee gewonden werden uiteindelijk met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen. 1 persoon kwam met de schrik vrij. Verkeersanalisten van de verkeersongevallen analyse (VOA) kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de exacte toedracht van het verkeersongeval.



Beide voertuigen raakten door het ongeval zwaarbeschadigd en moesten door een bergingsbedrijf worden afgesleept. Het overige verkeer had enig hinder door het ongeval.