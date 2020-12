08-12-2020, Rtvnoord.nl bron

OM eist taakstraf en rijontzegging voor veroorzaken dodelijk ongeval

Groningen - Justitie eist tegen een 73-jarige man uit Groningen een taakstraf van 180 uur en een rijontzegging van een half jaar voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval. Op 25 mei 2018 reed hij in de Willem Barentzstraat in Groningen een scooterrijder aan

De 67-jarige bestuurder overleed een paar dagen na het ongeluk aan de gevolgen van het ongeval zegt Rtvnoord.nl. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de 73-jarige automobilist 'aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag'.

Geparkeerd op fietspad

Het ongeluk gebeurde rond half vijf in de middag. De scooterrijder was via het fietspad onderweg vanaf het Hoendiep in de richting van de Westerhaven.

Vanaf de Eendrachtskade Noordzijde kwam de 73-jarige bestuurder het fietspad oprijden. Bij de kruising met de Willem Barentszstraat draaide de automobilist deze weg in en zag daarbij de scooterrijder over het hoofd. Een botsing was het gevolg.

Tekst en bron Rtvnoord

