08-12-2020, G. Twickler 112Groningen.nl

Ongeval op de N366 bij Ter Apelkanaal

Ter Apelkanaal - Op de N366 bij Ter Apelkanaal heeft dinsdagmiddag een ongeval plaatsgevonden. Hierbij raakte tot zover bekend één persoon gewond.

Een auto raakte hierdoor in de naast gelegen sloot. De andere auto kwam meters verder tot stilstand. De gewonde ging met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis. Het is onbekend hoevel personen in deze auto zaten.

Even later kwam er een melding van een ongeval op dezelfde weg binnen. Dit ongeval vond plaats op de afrit bij de Duitse grens.