08-12-2020, Dvhn.nl bron & Julian Spa 112Gr.

Corona-uitbraak in verpleeghuis Ter Apel: twaalf doden

Ter Apel - Bij een corona-uitbraak in verpleeghuis Borg Westerwolde in Ter Apel zijn de afgelopen twee weken twaalf doden gevallen. Enkele tientallen medewerkers en bewoners zijn besmet geraakt. Dat meldt Dvhn.nl