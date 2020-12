08-12-2020, Persbericht Gemeente Midden-Groningen

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding brandweer

Slochteren - Burgemeester Adriaan Hoogendoorn reikt dinsdagavond 8 december een Koninklijke Onderscheiding bij Bijzondere Gelegenheid uit aan dhr. R. (Richard) de Vries van de brandweerpost Slochteren.

De uitreiking zou in april van dit jaar plaatsvinden tijdens de gezamenlijke korpsbindingsavond van Harkstede, Slochteren en Siddeburen, maar door coronamaatregelen kon dat niet. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn en Ingrid van Elst (teamleider Brandweerzorg Veiligheidsregio Groningen) gaan nu persoonlijk bij de brandweerman langs in de tankautospuit van de brandweer om hem de onderscheiding thuis uit te reiken. Richard de Vries krijgt de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Adriaan Hoogendoorn: “Richard de Vries zet zich al 25 jaar als brandweervrijwilliger in voor de veiligheid in zijn woonplaats en onze gemeente. Eerst negen jaar bij de brandweerpost Harkstede en daarna tot en met nu bij de post Slochteren. Ik waardeer zijn inzet zeer. Daarom overhandig ik hem graag de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wegens coronamaatregelen kunnen we het helaas niet met zijn collega’s vieren, maar komen we met de brandweerauto naar zijn huis om hem daar de onderscheiding uit te reiken.”

Richard de Vries is 55 jaar en woont in Slochteren. Zijn functies bij de brandweer zijn bevelvoerder, oefenleider, brandweerchauffeur zwaar en voertuigbediener tankautospuit, in de rang van Brandmeester.