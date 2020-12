08-12-2020, Persbericht Gemeente Oldambt

Oldambt deelt net als Pekela vuurtonnen uit deze jaarwisseling

Oldambt - Oldambt geeft de komende jaarwisseling 150 vuurtonnen in bruikleen. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema legt uit: “Het is een klein gebaar om het samen gezellig te kunnen maken nu we vanwege corona een stuk beperkter zijn in ons doen en laten.

Ik merk dat mensen toe zijn aan een stukje gezelligheid. Toegegeven; we doen het ook omdat we voorgaande jaren zagen dat mensen toch vuurtjes maakten. Dat mag niet, maar mensen vinden dat nu eenmaal gezellig. Op deze manier hopen we het veiliger te kunnen aanbieden, met daarbij ook minder schade aan de omgeving. In Pekela doen ze het al een aantal jaren op deze manier en daar blijkt het goed te werken.”

Schade voorkomen

Tijdens de vorige jaarwisseling ontstond er in Oldambt voor €58.000 aan schade, onder andere aan het asfalt door vuren. “Dat is echt zonde geld. En ook onnodig. Om een statement te maken dat dit zo echt niet kan, heb ik vorig jaar diverse aangiftes gedaan en schades verhaald op daders. Als het nodig is doe ik dat dit jaar weer, maar bovenal hoop ik dat het dit jaar beter gaat. We hebben met elkaar een verantwoordelijkheid om de jaarwisseling veilig door te komen. Al is het maar ter ontlasting van onze handhavers en de zorg, die door corona al zo zwaar belast zijn. Daar moeten wij dit jaar echt nog een beetje extra aan denken,” aldus de burgemeester.

Over de vuurtonnen

Iedereen van 18 jaar of ouder kan een vuurton aanvragen. Hiervoor gelden wel een aantal spelregels. Bijvoorbeeld voor de veiligheid, het toezicht en het nadien weer opruimen van de ton. Er zijn 150 tonnen beschikbaar, op is op. Aanvragen kan op de website van de gemeente.