08-12-2020, RIVM & Oogtv

Dag update Corona & Afzien van compensatie & Regio

Landelijk - Het RIVM meldt 6187 nieuwe COVID-19 besmettingen. En er zijn 72 nieuwe ziekenhuisopnames en 71 nieuwe doden gemeld.

Totaal afgelopen 7 dagen 43103 COVID-19 besmettingen en 451 nieuwe ziekenhuisopnames en 338 overleden.

Supportersvereniging FC Groningen doet oproep

De supportersvereniging van FC Groningen en twee andere supportersgroepen hebben de oproep gedaan om af te zien van compensatie. Nu door corona er geen publiek bij de wedstrijden mag zijn krijgen seizoenkaarthouders in principe hun geld terug. Zegt OOgtv

Volgens algemeen directeur Wouter Gudde loopt de club daardoor zes tot zeven miljoen euro mis. De supportersgroepen hebben nu dan ook de dringende oproep gedaan om de club te steunen. “We vinden de club nog te terughoudend in het vragen om hulp daarom hebben wij gezegd dan doen wij het wel als supportersvereniging,” zo laat voorzitter John de Jonge weten.

Gudde is blij met de steun van de supporters. “Wij weten heel goed dat wij niet de enige zijn in Noord-Nederland die het zwaar hebben door de coronacrisis. Dat de supporters dit dan doen is dan ook fantastisch.” De Jonge voegt toe: ”Het is een mooi kerstcadeau voor de club. Misschien kan de club met dat geld in de zomer wel weer een speler aantrekken dan kunnen mensen ook zeggen daar heb ik een beetje bij geholpen en dat lijkt mij een mooi gevoel.”

Regio

49 inwoners van de gemeente Groningen hebben in de afgelopen vierentwintig uur een positieve coronatest afgegeven. Dat blijkt uit de besmettingscijfers die het RIVM dinsdagmiddag bekend maakte. In de Ommelanden vond de GGD nog eens 116 besmettingen.

Het aantal besmettingen in de gemeente Groningen is lager dan in de voorgaande vierentwintig uur. Toen werden er 57 besmettingen vastgesteld.Zegt Oogtv.

In de Ommelanden werden de meeste besmettingen vastgesteld in de gemeente Westerkwartier (24). Het aantal besmettingen in de provincie als geheel liep op met 163 besmettingen, 64 minder dan in de voorgaande vierentwintig uur. In de gemeenten Het Hogeland en Appingedam werd een inwoner opgenomen in een ziekenhuis. Een inwoner van Het Hogeland overleed aan COVID-19.