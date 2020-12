07-12-2020, Michael Huising - 112Groningen.nl

Melding woningbrand Gelrelaan Veendam

Veendam - Maandagavond om vijf voor negen werd er een woningbrand gemeld aan de Gelrelaan in Veendam.

De bewoners van de woning roken een brandlucht in één van de ruimtes van de woning. Men vertrouwde het niet en schakelden de brandweer in.



De brandweer van Veendam kwam ter plaatse en ging op onderzoek uit in de woning , hierbij werd een brandje ontdekt en vervolgens geblust. Daarna werd de woning geventileerd. Hoe groot de schade is en de oorzaak van de brand is onbekend.