07-12-2020, 112Groningen.nl

Twee leerlingen met vuurwapen betrapt op Winkler Prins college in Veendam

Veendam - Op het Winkler Prins college in Veendam zijn maandagmiddag twee leerlingen betrapt met een vuurwapen. Dat laat de school in een brief weten aan alle ouders van de leerlingen.

Medewerkers van de school zagen dat de twee leerlingen zich vreemd gedroegen. Na onderzoek bleek dat een van deze leerlingen een vuurwapen in zijn tas had meegenomen de school in. Hij had dat wapen van de andere leerling gekregen.





Nadat de medewerkers het wapen hadden ontdekt, schakelden zij de politie in. De twee leerlingen werden door politieagenten aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.





Het wapen wat bij de leerlingen werd aangetroffen is door de politie in beslag genomen voor nader onderzoek. Het is onbekend of het om een echt vuurwapen gaat of dat het een imitatie wapen is geweest, hier wordt onderzoek naar gedaan. Om privacy redenen zijn de leeftijden van de leerlingen niet naar buiten gebracht.