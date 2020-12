07-12-2020, Michael Huising - 112Groningen.nl

Meerdere gewonden bij verkeersongeval in Veendam, één persoon aangehouden

Veendam - De hulpdiensten werden maandagavond omstreeks vijf over half acht gealarmeerd voor een melding van een verkeersongeval op de J.G. Pinksterstraat in Veendam.

Door nog onbekende oorzaak kwamen drie personenauto's nabij de kruising met de J. Kazemierstraat met elkaar in botsing. Eén van de voertuigen kwam hierbij tegen een boom tot stilstand.

Omstanders, die het ongeval zagen gebeuren, ontfermden zich over de slachtoffers in afwachting van de hulpdiensten. De hulpdiensten, waaronder diverse politie-eenheden, de brandweer en meerdere ambulances, waren snel ter plaatse om hulp te verlenen aan de betrokkenen.

Brandweerlieden hebben één van de inzittenden van een personenauto uit zijn benarde positie moeten bevrijden. Een voetganger die door één van de automobilisten werd geschept werd gestabiliseerd door medewerkers van de ambulancedienst.



Drie gewonden Uiteindelijk raakten er bij het verkeersongeval twee inzittenden en een voetganger gewond. De slachtoffers werden na het ongeval overgebracht naar diverse ziekenhuizen. Over de aard van de verwondingen van de slachtoffers is nog niks bekend.



Eén persoon aangehouden De automobilist die het verkeersongeval veroorzaakte werd ter plekke door politieagenten aangehouden. De automobilist is voor nader onderzoek overgebracht naar het politiebureau. Vermoedelijk zou er bij het ongeval alcohol of drugs in het spel zijn. Of dit daadwerkelijk het geval was, zou uit onderzoek van de politie moeten blijken.



Onderzoek De verkeersongevallen analyse (VOA) van de politie kwam ter plaatse om uitvoerig onderzoek te doen naar de exacte toedracht van het verkeersongeval. De J.G. Pinksterstraat was door het onderzoek een groot deel van de avond afgesloten voor het verkeer. Een bergingsbedrijf heeft de betrokken voertuigen afgesleept.



Dagblad van het Noorden





