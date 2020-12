07-12-2020, Dvhn.nl bron

Zwaargewonde verdachte loopt ziekenhuis uit en is spoorloos

Wildervank - De man die enkele maanden geleden zwaargewond in een drugslab in Wildervank werd gevonden, is uit het ziekenhuis gevlucht. Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt dat de verdachte spoorloos is verdwenen. De politie liet de verdachte niet bewaken.