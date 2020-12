07-12-2020, Rtvnoord.nl bron

Geen lachgasverbod per 1 januari 2021

Groningen - Tot teleurstelling van Groningse gemeenten komt er voorlopig geen landelijk lachgasverbod. Het kabinet wilde zo'n verbod invoeren op 1 januari, maar dat blijkt te ambitieus. Dat meldt Rtvnoord maandagmiddag.

Het landelijke lachgasverbod werd in juni aangekondigd en moet het recreatief bezit en gebruik van de partydrug aan banden leggen.

In de beoogde wet moet lachgas een plek krijgen op lijst II van de Opiumwet, waarmee het roesmiddel op dezelfde manier behandeld kan worden als alle andere softdrugs (Op lijst I staan de harddrugs). Als de wet een feit is mag je als consument geen lachgas in gasflessen of grote hoeveelheden patronen meer kopen of bezitten.

Je mag het dan alleen nog kopen en bezitten om er slagroom mee op te kloppen. En dan alleen als je 18 jaar of ouder bent en maximaal tien patronen per persoon.

Meer hierover op Rtvnoord