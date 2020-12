07-12-2020, RIVM

Dag update Corona landelijk & Regio

Landelijk - Het RIVM meldt 7134 nieuwe COVID-19 besmettingen. En er zijn 75 nieuwe ziekenhuisopnames en 19 nieuwe doden gemeld.

Totaal afgelopen 7 dagen 40995 COVID-19 besmettingen en 438 nieuwe ziekenhuisopnames en 329 overleden.

Regio

Het aantal besmettingen met het coronavirus is sinds afgelopen zondag met 57 toegenomen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM, die maandagmiddag naar buiten werden gebracht. In de provincie vond de GGD nog eens 180 besmettingen. Zegt Oogtv.

De 57 besmettingen in de gemeente Groningen zijn er 24 meer dan in het voorgaande etmaal.

In de Ommelanden werden de meeste besmettingen aangetroffen in de gemeente Stadskanaal (28). In de provincie als geheel vond de GGD 84 meer besmettingen dan er tussen zaterdag- en zondagochtend werden gevonden. Er werden geen nieuwe ziekenhuisopnames of overlijdens door COVID-19 gemeld.

CBS

Het CBS meldt dat in week 48 (23 tot en met 29 november 2020) ongeveer 3.450 mensen zijn in Nederland overleden. Dat zijn er ongeveer 150 meer dan een week eerder, toen 3.293 mensen overleden.