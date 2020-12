07-12-2020, 112Groningen

Zwaargewonde na bedrijfsongeval in Leek

Leek - In een loods op industrieterrein Diepswal in Leek is maandag rond het middaguur een man ernstig gewond geraakt. De man was op een zolder bezig en zakte vervolgens door onbekende oorzaak door de vloer en viel enkele meters naar beneden.

Ambulance en politie zijn met spoed ter plaatse gegaan voor de hulpverlening. Vanwege de ernst van de verwondingen is ook het mobiel medisch team met de helikopter ter plaatse gekomen. Nadat de man ter plaatse in de ambulance was gestabiliseerd is hij naar het ziekenhuis vervoerd. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.