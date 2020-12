07-12-2020, politie.zeehavens.groningen Instagram

1000 voertuigen gecontroleerd in Lauwersoog

Lauwersoog - Maandagmorgenwerd er een controle gehouden in en rond de haven van Lauwersoog. Er zijn een kleine duizend voertuigen gecontroleerd.

Opvallend was dat menig automobilist niet alert was op de onvoorziene situatie van een verkeersregelaar op de weg. De collega moest een aantal keren aan de kant stappen omdat hij anders onderste boven was gereden.

Er is o.a bekeurd voor gladde banden, foutieve verlichting voorzijde, geen rijbewijs, geen kentekenplaat en bezit vuurwerk.