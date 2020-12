07-12-2020, Robin Feunekes 112Groningen & Redactie M. Nuver

Regio nieuws: Rookontwikkeling bij melding brand Tynaarlo

Tynaarlo(Drenthe) - De brandweer van Vries en Eelde zijn zondagnacht omstreeks 01:26 uur opgeroepen voor een brandmelding aan de Handelsweg in Tynaarlo. in een bedrijfspand was rookontwikkeling uit het dak waarneembaar.

De brandweer is met ademluchtmaskers het pand ingegaan. Ook kwam een hoogwerker uit Assen ter plaatse. Wat er exact aan de hand was is niet duidelijk.

Of er daadwerkelijk brand was(of rook van een kachel in combinatie met koude lucht) is nog niet bekend. Andere media melden dat er niks aan de hand was.