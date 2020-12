06-12-2020, 112Groningen.nl - Bron: Crisis.nl

NL-Alert controlebericht op 7 december

Landelijk - Maandag 7 december rond 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Het NL-Alert controlebericht ontvang je op je mobiel.

Ieder half jaar in juni en december zendt de overheid rond 12:00 uur een NL-Alert controlebericht uit. Maandag 7 december 2020 is de volgende uitzending.



Controlebericht

Met het landelijke NL-Alert controlebericht kun jij ervaren hoe het is om een NL-Alert te ontvangen. Zie je een NL-Alert? Lees meteen het bericht, kom in actie en help anderen. Dinsdag 1 december start een landelijke publiekscampagne voor het NL-Alert controlebericht.