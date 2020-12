06-12-2020, Jelte Haumersen - 112Groningen.nl

Auto botst tegen een boom bij afrit A7 Niebert

Niebert - Zondagavond om 18:50 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor een ongeval bij de afrit a7 ter hoogte van Niebert. Door nog een onbekende oorzaak is daar een automobilist tegen een boom aangereden.

Ambulancemedewerkers hebben de bestuurder gecontroleerd op verwondingen. Niemand is meegenomen naar het ziekenhuis. Het voertuig raakte door het ongeval zwaar beschadigd.



Een berger is ter plaatse gekomen en heeft het zwaar beschadigde voertuig afgesleept. Het verkeer ondervond geen hinder van het ongeluk. De afrit was gedurende het ongeluk en de bering open.