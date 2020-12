06-12-2020, 112Groningen.nl

Forse rookontwikkeling bij keukenbrand Hoogezand

Hoogezand - De brandweer van Hoogezand kreeg omstreeks 17:15 uur een melding binnen van een keukenbrand aan de Thorbeckelaan in Hoogezand.

Ter plaatse was er forse rookontwikkeling. In de keuken van een woning bleek een brand te zijn ontstaan. De brandweer is bij aankomst de woning in gegaan en had de brand snel onder controle. Ambulancemedewerkers hebben de bewoner gecontroleerd op letsel maar die hoefde niet mee naar het ziekenhuis.





Na ongeveer 45 minuten na de melding kon de brandweer retour naar de kazerne. Over de eventuele schade is niks bekend.





