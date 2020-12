06-12-2020, Sikkom.nl bron

Stadjer rijdt burgerauto aan

Groningen - Twee agenten in een burger politieauto wilden zaterdagnacht rond 01:45 uur keren op de Bedumerweg. Bij die actie werden ze aangereden door andere automobilist.

Dat meldt stadsblog Sikkom. Na de aanrijding spurtte deze man ervandoor. Maar hij was niet snel genoeg om aan de ‘sterke arm’ te ontsnappen. Kalina Pruntel, woordvoerder van de politie in Stad: “Mijn collega’s hebben de verdachte uiteindelijk aan kunnen houden. De twintigjarige Stadjer bleek geen rijbewijs te hebben en had te veel alcohol gehad.

Geen letsel

De aangereden agenten zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat ze niks mankeerden.