05-12-2020, Facebook Politie Groningen

Onder invloed in het verkeer

Groningen - In de afgelopen 24 uur heeft de politie vijf bestuurders, op verschillende plekken in de stad, onderworpen aan een alcohol/drugtest terwijl ze deelnamen aan het verkeer.

Ze hebben drie bestuurders (22, 36 en 48 jaar) van een scooter laten blazen en de resultaten waren zodanig hoog dat we de rijbewijzen van twee beginnende bestuurders hebben moeten invorderen. Bij twee bestuurders van een auto, die betrokken waren bij een aanrijding, hebben ze een positieve drugtest afgenomen. Bij alle zaken wordt proces-verbaal opgemaakt. https://www.vraaghetdepolitie.nl/drank-en-drugs Check de link voor meer info over alcohol/drug en verkeer: