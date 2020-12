05-12-2020, Rijkswaterstaat , bron

Strooiploegen weer op pad in- en om stad

Groningen - Rijkswaterstaat en de Gemeente Groningen zijn zaterdagavond begonnen met preventief strooien op de wegen(N7 ringweg in de stad en binnenwegen) Het is koud en 0 graden. Ook de A7 en de A28 werden gestrooid. Vanwege kans op ijzel.

Rijkswaterstaat is goed voorbereid op de winter. Winterse omstandigheden als vorst, ijzel, sneeuw en mist hebben invloed op de wegen en het verkeer en kunnen veel overlast veroorzaken voor de weggebruikers.

Rijkswaterstaat raadt weggebruikers aan om bij winterse omstandigheden de weersverwachting en verkeersinformatie goed in de gaten te houden. Gaat u de weg op, pas dan uw rijstijl aan de omstandigheden aan: verlaag waar nodig uw snelheid, houd voldoende afstand en wissel niet onnodig van rijstrook.

Wat doet Rijkswaterstaat?

Rijkswaterstaat is goed voorbereid op de winter. Het materieel is getest, de routes van de strooiwagens zijn vooraf gereden en er is ruim 200 miljoen kg strooizout op voorraad.

Strooien en zout

Het landelijk dekkend Gladheidmeldsysteem waarschuwt automatisch wanneer er kans op gladheid ontstaat. Op basis van die informatie besluiten we of we moeten strooien. Ook de weersverwachting en de hoeveelheid strooizout dat eventueel al op de weg ligt, wegen mee in die beslissing.

Bij kans op gladheid strooien we preventief om de snelwegen veilig te houden. Naast vooraf te strooien tegen verwachte gladheid, strooit Rijkswaterstaat ook tijdens sneeuwval. Zout verlaagt het vriespunt met een aantal graden. Hierdoor wordt de weg minder snel glad en ontdooit sneeuw of ijzel. Rijkswaterstaat heeft deze winter ruim 200.000 ton zout in Nederland opgeslagen.

Zie ook Strooikaart