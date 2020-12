05-12-2020, G. Twickler & Marc Dol - 112Groningen.nl & YouTube: Meternieuws

Verwarde man in Sellingen is aangehouden (update)

Sellingen - Een verwarde man op de zolder van een woning in Sellingen heeft zaterdagavond veel hulpdiensten laten uitrukken.

De hulpdiensten kregen omstreeks 18:30 uur een melding binnen van een woningbrand aan de Korteweg in Sellingen. Omdat er een vermoede was dat er nog een persoon in de woning zou zitten schaalde de brandweer direct op naar “Middel brand”. Ook werd er een trauma helikopter gealarmeerd.

Toen de hulpdiensten aankwamen bij het adres bleek er geen brand te zijn. De politie Groningen laat via Twitter weten dat er een verwarde man zich ophoudt in een woning. Een ondersteuningsgroep en een onderhandelaar van de politie zijn nu ter plaatse en proberen met de man in gesprek te gaan.

Update 20:25 uur:

De man is uit de woning gehaald en aangehouden door de politie. De man wordt nu nagekeken door het ambulancepersoneel in de ambulance. Daarna zal hij worden overgedragen aan het zorgkader. Video:



