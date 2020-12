05-12-2020, 112Groningen.nl & Politie Westerkwartier

Politie zoekt getuigen van mishandeling in Tolbert

Tolbert - Zaterdagochtend, 5 december 2020, omstreeks 09:45 uur heeft er aan de Kruisven in Tolbert nabij het bruggetje over de Tolbertervaart een mishandeling plaatsgevonden van een man die zijn hond uitliet.

De politie is na het incident een onderzoek gestart naar de verdachte van deze mishandeling. De verdachte heeft het volgende signalement:

• Blanke man

• Rond de 50 á 55 jaar oud

• Ongeveer 185 cm lang

• Grijs haar, beetje kalend

• Donkergrijze parka jas

• Beige broek

• Wandelschoenen





De verdachte liep tijdens de mishandeling met een hond. Vermoedelijk was dit een Duitse herdershond van middelgroot formaat.









De politie is opzoek naar getuigen van deze mishandeling. Heeft u vanmorgen omstreeks 09:45 uur op de Kruisven in Tolbert de mogelijke verdachte gezien? Heeft u informatie over deze mishandeling of heeft u wat gehoord wat van belang kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem via het telefoonnummer 0800-7000. Vermeld dan ook het volgende zaaknummer: PL100-2020336597.