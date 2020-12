05-12-2020, wijkagent_mark_hoogezand Instagram, bron

Alcomobilist aangehouden na ongeval Kropswolde

Kropswolde - Aan het begin van de nachtdienst kreeg de politie van Hoogezand de melding van een aanrijding met verlaten plaats ongeval aan de Woldweg te Kropswolde. Zegt wijkagent_mark_hoogezand op Instagram.

Ter plaatse troffen zij twee voertuigen aan, waarbij de bestuurder van de personenauto er vandoor was gegaan. Deze bestuurder kon even later in de nabije omgeving worden aangehouden. Kon blijken dat deze bestuurder te veel had gedronken.

Aan het bureau Hoogezand blies deze bestuurder een uitslag van 785 ugl. Als gevolg hiervan werd het rijbewijs van deze bestuurder in beslaggenomen. De bestuurder krijgt verbaal voor het rijden onder invloed en het verlaten van de plaats ongeval. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen.