Automobilist botst op pijlwagen bij afzetting op A7 bij Leek

Leek - Een automobilist is vrijdagavond even na half 12 op een pijlwagen gebotst op de A7 ter hoogte van Leek. Zegt Infoleek.nl.

Wegens snoeiwerkzaamheden in de berm van de snelweg richting Groningen was de vluchtstrook en rechter rijstrook afgesloten voor het verkeer en mocht men maximaal 70km/u rijden. Een automobilist ramde met een behoorlijke snelheid door onduidelijke reden de pijlwagen. De automobilist kwam met zijn zwaar beschadigde voertuig verderop tot stilstand en kon zich verplaatsen naar de vluchtstrook.

Rijkswaterstaat is ter plaatse gekomen om de oprit, vluchtstrook en rechter rijstrook af te zetten. De politie heeft de bestuurder gecontroleerd op alcohol, de man bleek niet gedronken te hebben. Bij het ongeval is niemand gewond geraakt. Het voertuig is door een berger afgesleept en de weg is schoon geveegd.

