04-12-2020, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Strooiwagens in Oldambt uit voorzorg de weg op

Oldambt - Vrijdagavond zijn de strooiwagens van de gemeente Oldambt de weg opgegaan in verband met kans op gladheid zaterdagochtend.

Volgens buienradar bestaat er de kans dat er vannacht sneeuw kan vallen. In combinatie met temperaturen rond het vriespunt is er een kans op gladheid. Hoelang het sneeuw blijft liggen is nog maar de vraag, de temperaturen zijn morgen zijn tussen de 5 a 6 graden boven het vriespunt met kans op regen.